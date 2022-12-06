Водители маршруток и автобусов испортили воздух у аэропорта

06.12.2022 | 11:15

Воздух у Пензенского аэропорта, где расположена конечная остановка многих маршрутов общественного транспорта, испорчен. Об этом заявила жительница областного центра Ольга М. в группе губернатора во «ВКонтакте».

«Неплохо было бы, чтобы водители на конечной в аэропорту в туалет ходили, а не в елки, пройти уже невозможно от запаха, что зимой, что летом, елки скоро рухнут. Обращались везде, реакции ноль», - написала женщина.

Представитель администрации Пензы пояснил, что вблизи конечной остановки в районе аэропорта расположен общественный биотуалет, функционирующий круглосуточно. Ежедневно там проводится уборка, два раза в неделю вывозятся отходы.

«Спасибо огромное, что вы мне рассказали про туалет, я тут 23 года работаю. Теперь это все расскажите водителям маршруток, троллейбусов и автобусов. А то скоро уже на ноги будут ходить в туалет, пока мимо идешь с работы и на работу. Вообще, пора сделать администрации вылазку и понюхать все прелести туалета в елках. Даже ходить никуда не надо, просто пройдитесь вдоль по тротуару», - отреагировала Ольга.

После этого к обсуждению подключился представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

«По факту некорректного поведения водителей общественного транспорта в обращении просим Вас указать следующую информацию: дату, время, регистрационный номер транспортного средства. Полномочия по привлечению граждан к административной ответственности за нарушение общественного порядка (справление естественной нужды в неустановленном для этих целей месте) возложена на УМВД России по городу Пензе, куда Вы можете обратиться с заявлением», - ответили пензячке.

Ольга пообещала впредь фотографировать нарушителей. «Единственный минус, что мне на своей работе некогда будет работать, т. к. транспорт стоит на конечной остановке целый день, а я должна буду номер автобуса и маршрутки записывать. Замкнутый круг», - посетовала она.