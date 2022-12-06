Общество

Водители маршруток и автобусов испортили воздух у аэропорта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Воздух у Пензенского аэропорта, где расположена конечная остановка многих маршрутов общественного транспорта, испорчен. Об этом заявила жительница областного центра Ольга М. в группе губернатора во «ВКонтакте».

«Неплохо было бы, чтобы водители на конечной в аэропорту в туалет ходили, а не в елки, пройти уже невозможно от запаха, что зимой, что летом, елки скоро рухнут. Обращались везде, реакции ноль», - написала женщина.

Представитель администрации Пензы пояснил, что вблизи конечной остановки в районе аэропорта расположен общественный биотуалет, функционирующий круглосуточно. Ежедневно там проводится уборка, два раза в неделю вывозятся отходы.

«Спасибо огромное, что вы мне рассказали про туалет, я тут 23 года работаю. Теперь это все расскажите водителям маршруток, троллейбусов и автобусов. А то скоро уже на ноги будут ходить в туалет, пока мимо идешь с работы и на работу. Вообще, пора сделать администрации вылазку и понюхать все прелести туалета в елках. Даже ходить никуда не надо, просто пройдитесь вдоль по тротуару», - отреагировала Ольга.

После этого к обсуждению подключился представитель регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи.

«По факту некорректного поведения водителей общественного транспорта в обращении просим Вас указать следующую информацию: дату, время, регистрационный номер транспортного средства. Полномочия по привлечению граждан к административной ответственности за нарушение общественного порядка (справление естественной нужды в неустановленном для этих целей месте) возложена на УМВД России по городу Пензе, куда Вы можете обратиться с заявлением», - ответили пензячке.

Ольга пообещала впредь фотографировать нарушителей. «Единственный минус, что мне на своей работе некогда будет работать, т. к. транспорт стоит на конечной остановке целый день, а я должна буду номер автобуса и маршрутки записывать. Замкнутый круг», - посетовала она.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте