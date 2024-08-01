Житель области призвал убрать медведей с территории региона

01.08.2024 | 15:45

В Пензенской области не вводились лимиты и квоты на добычу медведей, несмотря на просьбы некоторых жителей региона.

Область вот уже несколько лет является местом обитания около 10 особей бурого медведя, что вызывает опасения у тех, кто ходит в лес или же живет рядом с ним.

«Лимиты и квоты на добычу медведей сделайте! Нужно убрать медведей с территории Пензенской области!» - потребовал в телеграм-канале регионального минлесхоза подписчик с ником Серг.

Ему ответил представитель министерства.

«Лимит на бурого медведя на территории Пензенской области не утверждался, разрешения на него не выдается», - написал он.

Однако мужчина остался недоволен ответом.

«Думаю, много людей нашего региона хотят снова спокойно ездить и ходить в леса, как это было раньше, до появления там медведей. После того как люди узнали о появлении в лесах Пензенской области бурого медведя, то стали беспокоиться за своих родных, которые проживают в деревнях или дачах вблизи лесов. Также есть те, кто переживает за детей, которых на лето отправляют в детские лагеря. Беспокоит появление бурого медведя. И если с ними ничего не делать, то их станет еще больше», - высказал точку зрения пензенец.

Он также предупредил, что встреча с медведем может быть опасна для человека и не надо ждать, пока произойдет трагедия. По мнению мужчины, 10 особей, живущих в Сурском крае, это 0,0033% от всей численности медведей в России, поэтому на популяцию отстрел никак не повлияет.

«Мне без разницы, как он исчезнет с территории Пензенской области, отстрелят его, прогонят или вывезут в Сибирь или на Камчатку, где медведей этого вида большинство в нашей стране, а людей наоборот мало», - заявил мужчина.

Представитель минлесхоза успокоил подписчика.

«В настоящее время численность медведей на территории Пензенской области невысокая, они встречаются единично. Поэтому при посещении леса соблюдайте осторожность и держитесь открытых мест и редколесья», - посоветовал он.

В июне этого года следы обитания бурого медведя обнаружили рядом с селом Соловейка Городищенского района. Также лесного хозяина видели в Никольском, Сосновоборском, Земетчинском, Лунинском, Кузнецком районах.