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Из жизни

«РЖД» заплатит за очередного сбитого поездом лося

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ОАО «РЖД» пришлось компенсировать вред, причиненный животному миру. По иску пензенского транспортного прокурора компания заплатила за сбитого пассажирским поездом лося.

Инцидент произошел в январе на перегоне станций Чаадаевка - Асеевская Куйбышевской железной дороги (Городищенский район Пензенской области).

«Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав, относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательством вред, причиненный таким источником, должен быть возмещен его владельцем», - пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В данном случае ущерб составил 80 000 рублей.

Прокурор обратился в Железнодорожный районный суд г. Пензы, и тот удовлетворил его требования. ОАО «РЖД» выплатило назначенную сумму.

Ранее с компании взыскали 80 000 рублей за гибель лося под пассажирским поездом на перегоне станций Канаевка - Шнаево (тоже Городищенский район). Авария случилась в августе прошлого года.

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