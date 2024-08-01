«РЖД» заплатит за очередного сбитого поездом лося

01.08.2024 | 20:42

ОАО «РЖД» пришлось компенсировать вред, причиненный животному миру. По иску пензенского транспортного прокурора компания заплатила за сбитого пассажирским поездом лося.

Инцидент произошел в январе на перегоне станций Чаадаевка - Асеевская Куйбышевской железной дороги (Городищенский район Пензенской области).

«Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав, относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательством вред, причиненный таким источником, должен быть возмещен его владельцем», - пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В данном случае ущерб составил 80 000 рублей.

Прокурор обратился в Железнодорожный районный суд г. Пензы, и тот удовлетворил его требования. ОАО «РЖД» выплатило назначенную сумму.

Ранее с компании взыскали 80 000 рублей за гибель лося под пассажирским поездом на перегоне станций Канаевка - Шнаево (тоже Городищенский район). Авария случилась в августе прошлого года.