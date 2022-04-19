Пензенские спасатели сняли с ребенка и женщины опасные кольца

В понедельник, 18 апреля, в 19:30 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра позвонил житель областного центра.
Встревоженный мужчина рассказал, что его семилетний сын случайно надел на палец кольцо и не может снять. Палец распух, ребенок испытывает боль.
Спасатели, используя специальный инструмент, аккуратно сняли кольцо с пальца мальчика.
Утром 19 апреля в такую же ситуацию попала пензячка. Специалисты вновь пришли на помощь и помогли женщине избавиться от украшения.
Медицинская помощь в обоих случаях не потребовалась, сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
Эпидемия, золотые кольца удерживают в плену своих хозяев, причиняя физические страдания.Будьте осторожны покупая колца, возможно вы подвергнитесь абьюзу и насилию.