Сетевое издание|18+|Вторник|19 апр 2022|11:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пензенские спасатели сняли с ребенка и женщины опасные кольца

Печать
Telegram

В понедельник, 18 апреля, в 19:30 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра позвонил житель областного центра.

Встревоженный мужчина рассказал, что его семилетний сын случайно надел на палец кольцо и не может снять. Палец распух, ребенок испытывает боль.

Спасатели, используя специальный инструмент, аккуратно сняли кольцо с пальца мальчика.

Утром 19 апреля в такую же ситуацию попала пензячка. Специалисты вновь пришли на помощь и помогли женщине избавиться от украшения.

Медицинская помощь в обоих случаях не потребовалась, сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
0
0
0
 
Гость||

Эпидемия, золотые кольца удерживают в плену своих хозяев, причиняя физические страдания.Будьте осторожны покупая колца, возможно вы подвергнитесь абьюзу и насилию.

Гость||

Женщина просто опухла за ночь, вот кольцо и не снималось. Губит людей не пиво...

Гость||

У милфы интилект ребенка о 7 годиков.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте