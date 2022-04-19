Пензенские спасатели сняли с ребенка и женщины опасные кольца

19.04.2022 | 09:47

В понедельник, 18 апреля, в 19:30 в поисково-спасательную службу Пензенского пожарно-спасательного центра позвонил житель областного центра.

Встревоженный мужчина рассказал, что его семилетний сын случайно надел на палец кольцо и не может снять. Палец распух, ребенок испытывает боль.

Спасатели, используя специальный инструмент, аккуратно сняли кольцо с пальца мальчика.

Утром 19 апреля в такую же ситуацию попала пензячка. Специалисты вновь пришли на помощь и помогли женщине избавиться от украшения.

Медицинская помощь в обоих случаях не потребовалась, сообщается на сайте ГБУ «ППСЦ».