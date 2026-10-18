В МВД раскрыли способы защиты детей от мошенников в играх

Из жизни

В МВД раскрыли способы защиты детей от мошенников в играх
Печать
Max

Жертвами мошенничеств, связанных с мобильными играми, чаще всего становятся дети в возрасте 7-16 лет. Такие данные обнародовала «Парламентская газета» со ссылкой на МВД в воскресенье, 18 октября.

В статистике управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД лидирует купля-продажа игровых аккаунтов - 37% случаев.

Второе место занимает покупка игровой валюты по заниженной цене (23%), третье - купля-продажа образов персонажей, предметов для апгрейда, редких вещей (16%), четвертое - бонусы, для получения которых нужно ввести реквизиты карты (6%).

В МВД советуют не привязывать «пластик» к игровым профилям, завести для детей отдельные виртуальные карты с минимальным суточным лимитом на день и отключить оплату в один клик.

Среди других способов защиты названы закрытый аккаунт, не связанный с реальным ФИО никнейм, умолчание об адресе и школе, отключение голосовых и текстовых чатов.

Кроме того, детям следует регулярно напоминать: бесплатная игровая валюта от «спонсоров» или «администраторов» - только уловка мошенников.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
игра мошенник ребенок
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!