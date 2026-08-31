В Пензе работнику предприятия недоплатили больше 64 000 рублей

Из жизни

В Пензе работнику предприятия недоплатили больше 64 000 рублей
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На руководителя пензенского предприятия по производству строительных металлоконструкций завели уголовное дело.

Один из работников рассказал на личном приеме к и. о. руководителя областного СУ СКР Ивану Свечникову, что с ноября 2025 года по февраль 2026-го года не получал зарплату.

Прокуратура провела проверку. Как выяснилось, общая сумма долга превысила 64 000 рублей.

Ход и результаты расследования уголовного дела, восстановление прав работника находятся на контроле надзорного ведомства.

Ранее за аналогичное нарушение понес ответственность и. о. руководителя компании, действующей в сфере, близкой к строительной. С февраля по май 2026 года 33 человека недополучили суммарно свыше 4,3 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела работникам выплатили компенсацию за задержку денег - более 180 000 рублей. Позже задолженность была полностью погашена.

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