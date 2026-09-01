Пензенцу частично возместят ущерб после отмены рейса в Сочи

Пензенец через суд добился частичной компенсации морального вреда от авиакомпании «Азимут». Он купил авиабилет до Сочи, но никуда не полетел.

За день до рейса произошла отмена в одностороннем порядке, горожанину вернули деньги за билеты. Однако отпуск сорвался, мужчине пришлось срочно перестраивать планы.

Перенесенный стресс он оценил в 30 000 рублей. В авиакомпании отказались возмещать моральный ущерб, и пензенец подал иск в суд. А там пришли к выводу об отсутствии объективных условий для отмены рейса Пенза - Сочи.

«Каких-либо доказательств необходимости обеспечения безопасности полетов в указанный период, изменения операционной обстановки, ограничений на использование воздушного пространства и регламентов аэропортов, о чем указано ответчиком, не представлено», - пояснили в пресс-службе железнодорожного районного суда.

Таким образом, оснований для отклонения иска не имелось. Факт нарушения его прав сомнений не вызывал, как и переживания из-за сорвавшегося отпуска, а заявленные требования были разумными.

В итоге суд частично удовлетворил заявленные требования и взыскал с авиакомпании 10 000 рублей.