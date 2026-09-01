На Камчатке создают центр реабилитации диких животных

На Камчатке построят центр реабилитации диких животных. Он появится в Елизовском районе рядом с поселком Раздольным на территории в 79 гектаров. Первых животных центр примет в 2027 году. Об этом на ВЭФ-2026 сообщил советник президента - председателя правления ВТБ, директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.

Специалисты реабилитационного центра будут принимать бурых медведей и других диких животных после конфликтов с человеком, обследовать и лечить их, выкармливать детенышей, готовить их к возвращению в природу.

Одно из ключевых направлений - реабилитация медвежат-сирот: их будут выращивать с минимальным контактом с людьми, чтобы сохранить дикое поведение и в дальнейшем выпустить в естественную среду. Если животное не сможет жить в природе самостоятельно, для него будут искать возможность постоянного содержания. Проект центра разработан Фондом защитников природы, который координирует строительство и привлекает специалистов по реабилитации.

«Обычно такие проекты восстанавливают животных после конфликтов с людьми. Такая системная помощь особенно необходима на Камчатке. По последним данным, было зафиксировано более 600 случаев выхода медведей в населенные пункты за год. В большинстве случаев потенциально опасных животных устраняют, в то время как многие научные исследования, мировой и российский опыт доказывают, что добрососедство людей и медведей возможно и полностью зависит от человека. Поэтому будем работать с обеими сторонами конфликта», - отметил Петр Шпиленок.

На территории центра построят вольеры, ветеринарный блок, помещения для хранения и приготовления кормов. Реабилитация медведей будет основана на методике доктора биологических наук, заслуженного биолога России Валентина Пажетнова - она позволяет вырастить осиротевших медвежат, сохранив их естественное поведение и возможность вернуться в дикую природу.

Важным направлением работы центра станут изучение и профилактика причин конфликтов между человеком и дикими животными, а также формирование команды специалистов.

Реабилитационный центр построят в рамках программы ВТБ и Фонда защитников природы «Земля медведя», которая действует в Камчатском крае, Сахалинской и Магаданской областях с апреля 2026 года. Проект опирается на успешную международную практику и включает в себя комплекс образовательных механик, благодаря которым снижается число конфликтов между людьми и медведями. Одновременно в рамках программы будет создана инфраструктура для помощи животным, пострадавшим по вине человека.