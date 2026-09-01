Никольчанка выплатила детям 900 000 рублей после беседы с приставом

Из жизни

Никольчанка выплатила детям 900 000 рублей после беседы с приставом
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45-летняя должница по алиментам из Никольска пересмотрела свои взгляды после беседы с судебным приставом.

Женщина задолжала детям 900 000 рублей. Ее не раз предупреждали об ответственности за неуплату алиментов, говорили о необходимости погасить долг, но поначалу никольчанка игнорировала эти требования.

Однако одна из бесед с приставом стала переломной. Нерадивая мать решила исправиться.

Она не только полностью погасила долг, уплатила исполнительский сбор, но и выразила желание наладить отношения с детьми, восстановив родительские права, рассказали в УФССП по Пензенской области.

Ранее сообщалось о 42-летнем жителе Бессоновского района, у которого арестовали iPhone 17 из-за долга по алиментам маленькому сыну. Мужчина, желая вернуть сотовый, выплатил ребенку нужную сумму.

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