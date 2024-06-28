Двоим жителям Никольска запретили садиться за руль

Двух жителей Никольского района после вмешательства прокуратуры лишили водительских прав.
Мужчины состояли на учете у врача-нарколога с диагнозами «пагубное употребление наркотических средств» и «синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиноидов».
С такими заболеваниями по закону садиться за руль противопоказано.
Районный прокурор обратился в суд с исками о прекращении действия их прав, заявления были удовлетворены.
«На ответчиков возложена обязанность сдать свои водительские удостоверения в уполномоченный орган», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.