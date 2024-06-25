Инвалида из Каменки вынудили покупать льготные лекарства

25.06.2024 | 21:02

75-летней жительнице Каменки долгое время приходилось самостоятельно покупать лекарства, которые ей были положены в рамках льготного обеспечения.

В Каменской центральной районной больнице женщине, инвалиду II группы по онкологическому заболеванию, не выписывали рецепт на препараты. С января 2022 года больная горожанка тратила на них собственные средства.

Когда нарушение было установлено, прокурор обратился в суд, и с медицинского учреждения взыскали почти 59 000 рублей в пользу инвалида.

«После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано межрайонной прокуратурой», - заверила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В Бековском районе аналогичным образом помогли 13-летней девочке-инвалиду: ей лекарства не выдавали в рекомендованном объеме весь 2023 год.