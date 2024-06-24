Сетевое издание|18+|Понедельник|24 июн 2024|22:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Бековском районе девочке-инвалиду не давали всех необходимых лекарств

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Бековском районе прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить лекарства: их не выдавали в рекомендованном объеме весь 2023 год.

В надзорный орган с просьбой принять меры обратилась мать 13-летней девочки.

Препараты были назначены ребенку врачами областной детской больницы для лечения основного заболевания костно-мышечной системы по жизненным показаниям. Слова матери о том, что Бековская участковая больница ГБУЗ «Сердобская ЦРБ им. А. И. Настина» на протяжении года не обеспечивала ребенка лекарствами в рекомендованном объеме, подтвердились.

Прокурор внес представление главному врачу Сердобской ЦРБ.

«Больница приняла срочные меры к перераспределению лекарственных препаратов между подведомственными медучреждениями и полностью удовлетворила потребность несовершеннолетней больной в лекарствах. Заведующий Бековской участковой больницы привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, суд признал заведующего виновным в нарушении лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности. Ему вынесли предупреждение.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте