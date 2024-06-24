В Бековском районе девочке-инвалиду не давали всех необходимых лекарств

24.06.2024 | 17:01

В Бековском районе прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить лекарства: их не выдавали в рекомендованном объеме весь 2023 год.

В надзорный орган с просьбой принять меры обратилась мать 13-летней девочки.

Препараты были назначены ребенку врачами областной детской больницы для лечения основного заболевания костно-мышечной системы по жизненным показаниям. Слова матери о том, что Бековская участковая больница ГБУЗ «Сердобская ЦРБ им. А. И. Настина» на протяжении года не обеспечивала ребенка лекарствами в рекомендованном объеме, подтвердились.

Прокурор внес представление главному врачу Сердобской ЦРБ.

«Больница приняла срочные меры к перераспределению лекарственных препаратов между подведомственными медучреждениями и полностью удовлетворила потребность несовершеннолетней больной в лекарствах. Заведующий Бековской участковой больницы привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кроме того, суд признал заведующего виновным в нарушении лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности. Ему вынесли предупреждение.