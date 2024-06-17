Сетевое издание|18+|Понедельник|17 июн 2024|13:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

На улице Аустрина спасенного лося выпустили в реку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе спасли лося, застрявшего в очистных сооружениях на улице Аустрина. Его поймали и выпустили в реку.

О том, что животное попало в ловушку, сообщили очевидцы. В субботу, 15 июня, в сети появилась кадры, на которых запечатлен сохатый, оказавшийся по шею в воде. Самостоятельно выбраться он не мог.

На улице Аустрина спасенного лося выпустили в реку

На место приехали работники регионального минлесхоза, МЧС и дорожные строители. С помощью экскаватора они вытащили животное.

На улице Аустрина спасенного лося выпустили в реку

«После поимки лось был благополучно отпущен обратно в реку Суру», - рассказали в минлесхозе.

На улице Аустрина спасенного лося выпустили в реку

Специалисты поделились последним снимком сохатого, на котором он отплывает от берега.

На улице Аустрина спасенного лося выпустили в реку

Ранее в Кузнецком районе спасли лося, который тоже застрял в очистных сооружениях. Его выпустили в лес.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото регионального минлесхоза
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте