На улице Аустрина спасенного лося выпустили в реку

17.06.2024 | 11:37

В Пензе спасли лося, застрявшего в очистных сооружениях на улице Аустрина. Его поймали и выпустили в реку.

О том, что животное попало в ловушку, сообщили очевидцы. В субботу, 15 июня, в сети появилась кадры, на которых запечатлен сохатый, оказавшийся по шею в воде. Самостоятельно выбраться он не мог.

На место приехали работники регионального минлесхоза, МЧС и дорожные строители. С помощью экскаватора они вытащили животное.

«После поимки лось был благополучно отпущен обратно в реку Суру», - рассказали в минлесхозе.

Специалисты поделились последним снимком сохатого, на котором он отплывает от берега.

Ранее в Кузнецком районе спасли лося, который тоже застрял в очистных сооружениях. Его выпустили в лес.