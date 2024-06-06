Сетевое издание|18+|Четверг|6 июн 2024|14:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
 

Из жизни

В «Приволжской лесостепи» рядом с сурками поселилось лисье семейство

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В заповеднике «Приволжская лесостепь» у коренных обитателей появились хищные соседи - лисица с тремя лисятами. Их запечатлела фотоловушка.

Видеозапись разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор заповедника Александр Добролюбов. В ее первой части сначала мать, а затем и детеныши выходят из укрытия. Старшая хищница убегает, вероятно на поиски пропитания, лисята же остаются возле убежища. За ними наблюдает застывший неподалеку столбиком сурок.

Во второй части видео лисица выводит малышей на ночную прогулку. Зверьки тенями скользят по траве, лишь посверкивают их глаза.

«В этом году у сурков в колонии появились незваные, наглые рыжие квартиранты, от которых нет покоя ни днем, ни ночью. И это только начало сезона. У сурков малыши выходят из нор на поверхность в 20-х числах мая. И как они все будут уживаться?» - написал Александр Добролюбов.

В декабре прошлого года в «Приволжской лесостепи» стационарная видеокамера запечатлела краснокнижную птицу - орлана-белохвоста. Тогда Александр Добролюбов отметил: «Очень хочется надеяться, что в свой гнездовой участок он не включит места обитания наших сурков».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео Александра Добролюбова
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте