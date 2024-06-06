В «Приволжской лесостепи» рядом с сурками поселилось лисье семейство

06.06.2024 | 13:10

В заповеднике «Приволжская лесостепь» у коренных обитателей появились хищные соседи - лисица с тремя лисятами. Их запечатлела фотоловушка.

Видеозапись разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» директор заповедника Александр Добролюбов. В ее первой части сначала мать, а затем и детеныши выходят из укрытия. Старшая хищница убегает, вероятно на поиски пропитания, лисята же остаются возле убежища. За ними наблюдает застывший неподалеку столбиком сурок.

Во второй части видео лисица выводит малышей на ночную прогулку. Зверьки тенями скользят по траве, лишь посверкивают их глаза.

«В этом году у сурков в колонии появились незваные, наглые рыжие квартиранты, от которых нет покоя ни днем, ни ночью. И это только начало сезона. У сурков малыши выходят из нор на поверхность в 20-х числах мая. И как они все будут уживаться?» - написал Александр Добролюбов.

В декабре прошлого года в «Приволжской лесостепи» стационарная видеокамера запечатлела краснокнижную птицу - орлана-белохвоста. Тогда Александр Добролюбов отметил: «Очень хочется надеяться, что в свой гнездовой участок он не включит места обитания наших сурков».