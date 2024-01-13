В Приволжской лесостепи замечена самая крупная хищная птица

В заповеднике «Приволжская лесостепь» удалось зафиксировать появление редкой птицы. Об этом рассказал его директор Александр Добролюбов.
На видеозаписи, которую он опубликовал в соцсети «Вконтакте», запечатлен орлан-белохвост, занесенный в Красные книги РФ и Пензенской области.
Этот вид исчез с территории в начале XX века. Однако после создания в 1978 году Сурского водохранилища птицы стали каждый год появляться в его окрестностях во время сезонных миграций. В Пензенской области насчитывается всего 10-12 гнездящихся пар.
В «Приволжской лесостепи» орлан-белохвост был замечен 3 декабря 2023 года.
«Участок заповедника, где мы занимаемся реинтродукцией степного сурка, посетил самый крупный пернатый хищник России - орлан-белохвост. Погонял немного воронов и полетел дальше по своим делам. Очень хочется надеяться, что в свой гнездовой участок он не включит места обитания наших сурков», - написал Александр Добролюбов в своем посте.
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