Сетевое издание|18+|Суббота|13 янв 2024|19:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-20oC
-19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-20oC
-19oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Приволжской лесостепи замечена самая крупная хищная птица

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В заповеднике «Приволжская лесостепь» удалось зафиксировать появление редкой птицы. Об этом рассказал его директор Александр Добролюбов.

На видеозаписи, которую он опубликовал в соцсети «Вконтакте», запечатлен орлан-белохвост, занесенный в Красные книги РФ и Пензенской области.

Этот вид исчез с территории в начале XX века. Однако после создания в 1978 году Сурского водохранилища птицы стали каждый год появляться в его окрестностях во время сезонных миграций. В Пензенской области насчитывается всего 10-12 гнездящихся пар.

В Приволжской лесостепи замечена самая крупная хищная птица

В «Приволжской лесостепи» орлан-белохвост был замечен 3 декабря 2023 года.

В Приволжской лесостепи замечена самая крупная хищная птица

«Участок заповедника, где мы занимаемся реинтродукцией степного сурка, посетил самый крупный пернатый хищник России - орлан-белохвост. Погонял немного воронов и полетел дальше по своим делам. Очень хочется надеяться, что в свой гнездовой участок он не включит места обитания наших сурков», - написал Александр Добролюбов в своем посте.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео заповедник «Приволжская лесостепь»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте