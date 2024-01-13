В Приволжской лесостепи замечена самая крупная хищная птица

13.01.2024 | 13:17

В заповеднике «Приволжская лесостепь» удалось зафиксировать появление редкой птицы. Об этом рассказал его директор Александр Добролюбов.

На видеозаписи, которую он опубликовал в соцсети «Вконтакте», запечатлен орлан-белохвост, занесенный в Красные книги РФ и Пензенской области.

Этот вид исчез с территории в начале XX века. Однако после создания в 1978 году Сурского водохранилища птицы стали каждый год появляться в его окрестностях во время сезонных миграций. В Пензенской области насчитывается всего 10-12 гнездящихся пар.

В «Приволжской лесостепи» орлан-белохвост был замечен 3 декабря 2023 года.

«Участок заповедника, где мы занимаемся реинтродукцией степного сурка, посетил самый крупный пернатый хищник России - орлан-белохвост. Погонял немного воронов и полетел дальше по своим делам. Очень хочется надеяться, что в свой гнездовой участок он не включит места обитания наших сурков», - написал Александр Добролюбов в своем посте.