В Бессоновке мотоциклисту присудили 230 000 рублей после ДТП

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В Бессоновке мотоциклисту присудили 230 000 рублей после ДТП
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В Бессоновке суд взыскал крупную сумму с виновника ДТП в пользу пострадавшего в аварии сельчанина.

В июле 2025 года на автодороге Пенза - Лунино столкнулись мотоцикл Yamaha и автомобиль «Лада-Гранта». Первым управлял 31-летний мужчина, вторым - 66-летний.

Момент удара попал на камеру, запись выложили в Сеть. На кадрах видно, что Yamaha двигается по главной дороге, когда водитель «Лады» решил выехать с второстепенной для поворота налево.

Мотоциклист попытался перестроиться, но неудачно. Он получил тяжелые травмы, что подтвердила экспертиза, потребовался длительный курс реабилитации.

Автовладелец, со своей стороны, не возместил моральный вред и материальный ущерб после ДТП, пояснили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

С учетом всех обстоятельств суд взыскал с него в пользу пострадавшего 230 000 рублей.

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