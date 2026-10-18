В Роскачестве объяснили, чем могут быть вредны сушеные грибы

Из жизни

В Роскачестве объяснили, чем могут быть вредны сушеные грибы
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При всей пользе сушеных грибов некоторым стоит ограничивать их потребление. Об этом предупреждают специалисты Роскачества.

В группу риска входят дети младше 14 лет, беременные и кормящие матери, люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. У них выше риск непредсказуемых реакций.

Во-первых, в составе клеточных стенок сушеных грибов присутствует хитин. Он стимулирует перистальтику кишечника, но тяжело переваривается из-за отсутствия ферментов для его расщепления.

Во-вторых, продукт богат пуринами - соединениями, которые распадаются до мочевой кислоты. Ее избыток провоцирует приступы подагры.

В-третьих, грибы, как известно, накапливают вещества из окружающей среды. Вместе с полезными элементами они поглощают губительные для организма соли тяжелых металлов и радиоактивный цезий.

Риск возрастает в разы, если сбор шел вблизи автомобильных трасс или промышленных зон.

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