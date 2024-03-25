Зареченцу пришлось раскошелиться из-за унаследованной квартиры

25.03.2024 | 20:33

Желание продать квартиру вынудило жителя Заречного выплатить долги по кредиту. Он накопил их на сумму более 500 тысяч рублей.

Дело передали судебным приставам, от которых должнику длительное время удавалось скрываться.

Служители закона выяснили, что у мужчины есть недвижимое имущество, и добились наложения запрета на регистрационные действия с ним. Это не подвигло зареченца отдать долги. Однако способ изменить ситуацию все же был найден.

«В процессе ведения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было выяснено, что должнику оставлена в наследство ½ доля еще в одной квартире. Когда мужчина решил продать свою долю, то он понял, что встречи с судебными приставами ему не избежать», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

Зареченец явился в отделение и погасил долг в полном объеме, включая исполнительский сбор.

Ранее в Пензе приставы задержали должника, просидев 2 дня в засаде. Мужчина задолжал своему 17-летнему сыну более 1 млн рублей, годами не выплачивая алименты.