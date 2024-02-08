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Из жизни

Пензенца заставили чистить снег за езду без прав

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Жителю Пензы пришлось помогать коммунальщикам с уборкой снега. Такое наказание ему назначил суд за езду без прав.

Как рассказали в пресс-службе областного УФССП России, мужчину, лишенного права управления транспортными средствами, поймали за рулем. Суд определил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ - бесплатного общественно-полезного труда в свободное время.

Мужчину направили в администрацию Железнодорожного района г. Пензы. «В настоящее время под контролем судебных приставов нарушитель активно занимается расчисткой улиц», - сообщили в УФССП.

Судя по фотографии, размещенной управлением на своем сайте, для уборки пензенцу определили площадку перед зданием районной администрации.

Ранее в Пензе директора УК обязали поработать бесплатно, когда он не оплатил вовремя штраф за неудовлетворительное состояние крыши дома на улице Медицинской.

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Источник — фото областного УФССП России
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