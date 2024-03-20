Коммунальщики спасают улицу Ростовскую от подтопления

20.03.2024 | 21:26

В Пензе талые воды затопили проезжую часть улицы Ростовской. «Лодки нужны», - отметил горожанин Константин, снявший образовавшуюся «реку».

О проблеме он сообщал в течение нескольких дней в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

«Жители Терновки не могут доплыть до избирательных участков!» - написал Константин 16 марта. Представитель управления ЖКХ города пообещал, что воду откачают в этот день, а 17-го числа работы продолжат.

Вечером 17 марта Константин опубликовал кадры «реки» на Ростовской и поинтересовался, где результат работы специалистов, которые должны были откачать воду.

«Как мы писали ранее, на улице Ростовской организованы работы по откачке талой воды с проезжей части дороги. Работы будут продолжены», - последовал ответ от управления ЖКХ.

Горожанин отметил: вода не ушла. «Ответьте, пожалуйста, на вопрос, когда (точные сроки, дата) жители смогут передвигаться не по затопленному дорожному полотну?» - спросил он.

Представитель управления объяснил, что ливневка на улице отсутствует, ее строительство требует больших финансовых вложений. Вода скапливается из-за обильного таяния снега.

«С целью недопущения подтопления расположенных рядом строений и обеспечения проезда транспорта с привлечением спецтехники проводятся работы по откачке воды. Данные работы позволяют уменьшить количество воды, но полностью не исключают ее наличие», - написал представитель управления.

В ответе за 19 марта Константин попросил откачивать воду с улицы два раза в день, утром и вечером, и сделать ливневку.

«В настоящее время ситуация на улице Ростовской находится на контроле специалистов. Спецтехника продолжит свою работу с целью недопущения подтоплений», - заверили пензенца 20 марта.

Улицу Ростовскую затапливает не только весной, но и летом после ливней. Александр Басенко назвал ее в числе своих «болевых точек». Улице требуется реконструкция.