Общество

Мэр Пензы рассказал, какое внимание уделяется Терновке

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В пятницу, 9 декабря, на заседании в Пензенской городской думе подняли вопрос о необходимости проработки социальной инфраструктуры в Терновке.

Депутат Алексей Иванов поинтересовался, когда чиновники обратят внимание на этот микрорайон, когда там появится многофункциональный ФОК, когда наконец отремонтируют Дом культуры (хоть он и не в собственности города), когда начнет меняться ситуация с пробками.

«Все болевые точки за три года мной озвучивались неоднократно, но пока ничего не сделано и даже в планах этого нет. К примеру, улица Ростовская требует реконструкции. В планах - строительство моста в Междуречье, после чего весь транспорт хлынет на Ростовскую», - заявил депутат.

Мэр Александр Басенко подчеркнул, что для администрации важны все районы города.

«Что можно сделать, мы будем делать. Реконструкция, о которой вы упомянули, проводится министерством строительства, финансируется областью и федеральным бюджетом, поэтому вы видите, сколько выделяется средств. Это более 5 млрд рублей, и дорога, которая будет обходной, делается.

На упомянутом участке устанавливается большое количество светофоров, меняется организация движения. Пока же большое количество перекрестков работает во временном режиме», - ответил Басенко.

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