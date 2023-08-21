В Засечном на парковке ребенок выбежал под колеса машины

В Засечном на парковке у дома № 9 на улице Изумрудной произошло ДТП с участием ребенка. Момент аварии попал на стационарную камеру.
Кадры появились в Telegram-канале района, они были сделаны в 12:07 в воскресенье, 20 августа. Камера сняла, как мальчик бежит со стороны детской площадки, выскакивает на парковку.
Из-за стоящих машин ребенок не видит, как приближается автомобиль, а водитель по той же причине не замечает мальчика. Маленький пешеход оказывается под колесами.
В комментариях под постом пользователи отметили, что ребенок жив, но в реанимации, у него сломана нога.
«Научите ребенка дороги переходить. Водитель ехал медленно, а малой из-за машины выскочил, его нереально было увидеть», - призвал жителей района участник обсуждения.
Некоторые с его точкой зрения не согласились. Комментаторы написали, что водитель превысил скорость. «Если бы ехал медленно, мальчик не попал бы в реанимацию», - возразили они.
Видео t.me/penzasputnik/767.
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