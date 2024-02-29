Кузнечанин устроился на работу, чтобы не попасть под статью

29.02.2024 | 19:42

В Кузнецке должник по алиментам отдал 855 тысяч рублей и устроился на работу, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.

Мужчина задолжал своей 10-летней дочери. С 2015 года он перечислял на ее содержание по 5-6 тысяч рублей в месяц и считал, что этого достаточно. В итоге у кузнечанина накопилась задолженность по алиментам в 855 263 рубля.

Делом занялись приставы. Они составили на нерадивого отца протокол, и суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Если бы мужчина после этого не погасил долг, ему грозила бы уголовная ответственность. Осознав это, он перечислил всю сумму и официально трудоустроился, сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Ранее 49-летний житель Белинского района нашел способ заработать денег, чтобы погасить долг перед сыном. Он заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции.