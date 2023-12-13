Пензячка предупредила об опасности здания кафе на Московской

13.12.2023 | 17:13

Погодные условия в Пензе плохо сказались на фасаде здания на улице Московской. С дома № 78, где расположено кафе быстрого питания, осыпается штукатурка.

В среду, 13 декабря, читательница сетевого издания «ПензаИнформ» поделилась с редакцией видео и фотографиями, сделанными на месте. Заснеженный тротуар усыпан штукатуркой, а пространства у окон на верхних этажах остались без отделки.

«Не знаю, в чем причина, может, конечно, и ветер сдул, но, думаю, дело в некачественном ремонте - не выдерживает погодных условий. И тут осторожно надо ходить, ведь и прилететь по голове может», - прокомментировала кадры горожанка.

В Пензе температура действительно держится на аномально низком для середины декабря уровне -11...-16 градусов. Ветер, по словам синоптиков, умеренный, с порывами до 8-10 м/с.

Фасады зданий на Московской не раз тревожили пензенцев. Так, в августе 2022 года часть стены дома № 32 рухнула на тротуар. К счастью, прохожих в тот момент рядом не было.