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Из жизни

В Пензе грузовикам запретили ездить по участку ул. Зеленодольской

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В четверг, 15 февраля, на улице Зеленодольской в Пензе установили дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков.

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства уточнили, что сделали это по многочисленным просьбам пензенцев.

В Пензе грузовикам запретили ездить по участку ул. Зеленодольской

«Движение для грузовых автомобилей ограничено от дороги - дублера улицы Окружной до улицы Мереняшева как в одну, так и в другую сторону», - уточнили в УЖКХ.

В Пензе грузовикам запретили ездить по участку ул. Зеленодольской

На указанном участке дороги, как известно, имеется крутой подъем, преодолеть который грузовикам часто бывает не под силу.

К примеру, 17 января застрявшая фура, по словам жителей микрорайона, на несколько часов заблокировала проезд для легковых машин.

В Пензе грузовикам запретили ездить по участку ул. Зеленодольской

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Источник — фото УЖКХ г. Пензы
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