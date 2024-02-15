В Пензе грузовикам запретили ездить по участку ул. Зеленодольской

15.02.2024 | 16:12

В четверг, 15 февраля, на улице Зеленодольской в Пензе установили дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков.

В городском управлении жилищно-коммунального хозяйства уточнили, что сделали это по многочисленным просьбам пензенцев.

«Движение для грузовых автомобилей ограничено от дороги - дублера улицы Окружной до улицы Мереняшева как в одну, так и в другую сторону», - уточнили в УЖКХ.

На указанном участке дороги, как известно, имеется крутой подъем, преодолеть который грузовикам часто бывает не под силу.

К примеру, 17 января застрявшая фура, по словам жителей микрорайона, на несколько часов заблокировала проезд для легковых машин.