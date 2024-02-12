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Из жизни

Приставы вынудили водителя из Каменки выплатить долги

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37-летний житель Каменки не платил штрафы за игнорирование правил дорожного движения и довел до того, что за него взялись судебные приставы.

Водитель нарушил 64 раза - все зафиксировали камеры видеонаблюдения. Складывая постановления о штрафах в бардачок автомобиля и забывая о них, он накопил долгов на сумму более 50 000 рублей.

Пристав побывал по адресу регистрации мужчины и выяснил, что тот по нему не проживает. Где находится должник и автомобиль, было неизвестно.

«Судебный пристав вынес постановление о розыске имущества, а сам мужчина был ограничен в выезде за пределы Российской Федерации», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.

Должник, узнав о случившемся, осознал серьезность ситуации и сразу выплатил всю сумму.

Ранее приставы проследили за тем, чтобы понес наказание другой нарушитель ПДД - житель Пензы, пойманный за рулем без прав. Суд определил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ - бесплатного общественно полезного труда в свободное время. «Под контролем судебных приставов нарушитель активно занимается расчисткой улиц», - сообщили в УФССП.

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