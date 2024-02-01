В Пензе директора УК обязали поработать бесплатно

01.02.2024 | 18:21

В Пензе директору управляющей компании придется бесплатно трудиться 20 часов в свободное от основной работы время. Такое наказание ему назначил суд.

Ранее руководителя УК оштрафовали за неудовлетворительное состояние крыши дома на улице Медицинской. Сумма взыскания составила 75 000 рублей.

Однако в установленный законом срок штраф оплачен не был. Это выяснили в управлении Государственной жилищной инспекции областного министерства ЖКХ и ГЗН и составили на нарушителя протокол.

Мировой суд, рассмотрев административное дело, определил мужчине наказание в виде обязательных работ.

Постановление вступило в законную силу, уточнили в министерстве.