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Из жизни

В Пензе директора УК обязали поработать бесплатно

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В Пензе директору управляющей компании придется бесплатно трудиться 20 часов в свободное от основной работы время. Такое наказание ему назначил суд.

Ранее руководителя УК оштрафовали за неудовлетворительное состояние крыши дома на улице Медицинской. Сумма взыскания составила 75 000 рублей.

Однако в установленный законом срок штраф оплачен не был. Это выяснили в управлении Государственной жилищной инспекции областного министерства ЖКХ и ГЗН и составили на нарушителя протокол.

Мировой суд, рассмотрев административное дело, определил мужчине наказание в виде обязательных работ.

Постановление вступило в законную силу, уточнили в министерстве.

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