В Пензе директора УК обязали поработать бесплатно

В Пензе директору управляющей компании придется бесплатно трудиться 20 часов в свободное от основной работы время. Такое наказание ему назначил суд.
Ранее руководителя УК оштрафовали за неудовлетворительное состояние крыши дома на улице Медицинской. Сумма взыскания составила 75 000 рублей.
Однако в установленный законом срок штраф оплачен не был. Это выяснили в управлении Государственной жилищной инспекции областного министерства ЖКХ и ГЗН и составили на нарушителя протокол.
Мировой суд, рассмотрев административное дело, определил мужчине наказание в виде обязательных работ.
Постановление вступило в законную силу, уточнили в министерстве.
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