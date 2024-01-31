Пензячка хотела кешью, а купила личинок в белом йогурте

31.01.2024 | 20:20

В Пензе в белый йогурт вместо орехов оказались залиты личинки. Такое «лакомство» горожанка приобрела в супермаркете на проспекте Строителей.

Как женщина рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», покупку она сделала 28 января около 19:20. Орешки продавались напротив касс, выбор пензячки пал на кешью в йогурте.

По ее словам, пару орешков она успела съесть до того, как заметила: с другими что-то не в порядке.

«Увидела дырку, и решили вскрыть. Остальные, что были с дырками, оказались все с червяками», - рассказала горожанка.

На снимке, который она прислала в редакцию, - разломанный орех, под белым йогуртом прячется нигде не заявленная начинка.

Продавец вернул пензячке деньги за лакомство, но доверие к производителю теперь подорвано.

Жители региона нередко сообщают о живой начинке в кондитерских изделиях. Так, в декабре прошлого года в конфете Confesta, купленной в магазине на улице Минской в Пензе, обнаружили червей.

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, что на столе лежит батончик, а рядом с ним - несколько крупных белых личинок. Еще один червь выползает из сладких недр.