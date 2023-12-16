Вкусная конфетка: пензячка нашла червяков в лакомстве

В конфете Confesta, купленной в магазине на улице Минской в Пензе, обнаружилась живая начинка. Видео размещено в Сети.
На кадрах видно, что на столе лежит батончик, а рядом с ним - несколько крупных белых личинок. Еще один червь выползает из сладких недр.
«Вот она ползает. Эти дохлые, а эта вот живая. А эта продолжает кушать конфетку. Очень, видимо, вкусная конфетка. Либо конфеты старые», - говорит девушка за кадром.
Комментаторов видеозапись развеселила. «Жирненькие, мотыль на рыбалку», «Протеин», «Белок чистейший», «Значит, натурпродукт - химию жрать не будут», - написали они.
Один из участников обсуждения предположил, что это подделка, другие склоняются к мысли, что черви действительно завелись в конфете.
Это не первый случай, когда пензенцы находят в сладостях червей. Аналогичный инцидент произошел в октябре. Пензенец нашел живую начинку в конфете «Петушок, масляна головушка» местного производства.
Видео «Пенза Новости».
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