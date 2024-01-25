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Из жизни

Пензячка прокатилась на коньках по ул. Московской

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Жительница Пензы прокатилась на коньках по улице Московской. Видеозапись появилась в одном из местных телеграм-каналов в четверг, 25 января.

Кадры сняты возле дома № 71. Девушка на коньках выполняет пируэт и катается в том месте, которое предназначено для движения пешеходов.

Судя по желтоватому оттенку льда, тротуар посыпали песком. Однако явно в недостаточном количестве: пензячка практически свободно катается, коньки лишь изредка встречают небольшое сопротивление.

В Пензе за неделю с 15 по 21 января к специалистам с уличными травмами обратились 322 человека. 14 из них госпитализировали.

В период гололеда врачи советуют пожилым пензенцам оставаться дома, а если это невозможно, при передвижении использовать специальную трость с шипами или резиновым наконечником. Также медики напоминают: важно правильно ходить в гололед (скользя, словно на лыжах, чуть согнув колени) и падать (прижать голову к груди при падении на спину, подвернуть руку под себя при падении на бок).

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Источник — видео «По ПензЕ»
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