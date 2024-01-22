Сетевое издание|18+|Понедельник|22 янв 2024|15:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

За неделю из-за гололеда пострадали более 300 пензенцев

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе за неделю с 15 по 21 января к специалистам с травмами обратились более 550 человек. Статистику в понедельник, 22-го числа, опубликовала городская клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина.

В травмпункт на Пионерской обратилось 530 пензенцев, в том числе 263 упавших на улице. В травматологическом приемнике больницы оказали помощь 59 пострадавшим из-за скользких дорог, 14 из них госпитализировали.

«Количество обращений за травматологической помощью остается стабильно на среднем уровне», - констатировали специалисты.

В период гололеда врачи советуют пожилым пензенцам оставаться дома. Если это невозможно, то при передвижении им рекомендуют использовать специальную трость с шипами или резиновым наконечником.

Кроме того, горожанам важно научиться правильно ходить в гололед (скользя, словно на лыжах, чуть согнув колени) и падать (прижать голову к груди при падении на спину, подвернуть руку под себя при падении на бок).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте