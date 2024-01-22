За неделю из-за гололеда пострадали более 300 пензенцев

22.01.2024 | 09:41

В Пензе за неделю с 15 по 21 января к специалистам с травмами обратились более 550 человек. Статистику в понедельник, 22-го числа, опубликовала городская клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина.

В травмпункт на Пионерской обратилось 530 пензенцев, в том числе 263 упавших на улице. В травматологическом приемнике больницы оказали помощь 59 пострадавшим из-за скользких дорог, 14 из них госпитализировали.

«Количество обращений за травматологической помощью остается стабильно на среднем уровне», - констатировали специалисты.

В период гололеда врачи советуют пожилым пензенцам оставаться дома. Если это невозможно, то при передвижении им рекомендуют использовать специальную трость с шипами или резиновым наконечником.

Кроме того, горожанам важно научиться правильно ходить в гололед (скользя, словно на лыжах, чуть согнув колени) и падать (прижать голову к груди при падении на спину, подвернуть руку под себя при падении на бок).