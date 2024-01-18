Из Заречного вывезли еще одного взрослого лося

18.01.2024 | 11:41

В Заречном стало на одного лося меньше. В среду, 17 января, с территории города вывезли половозрелого самца. Об этом на своем официальном сайте сообщил региональный минлесхоз.

«Отлов и вывоз животного проводится в целях устранения угрозы жизни и здоровью граждан, а также порчи их имущества», - отметили в министерстве.

Сохатого выпустили в Лунинском районе. В декабре 2023-го туда же из Заречного привезли лосиху с двумя детенышами.

По словам специалистов, в животных стреляли снотворным, ждали, когда они заснут, и помещали в погрузчик, а после прибытия на место вводили антидот. Затем звери просыпались и уходили осваиваться.

Жителей региона просят быть осторожными при встрече с лосями, они могут повести себя непредсказуемо. Сохатых нельзя провоцировать, нужно сохранять дистанцию.

Ранее, в феврале 2022 года, в Заречном несколько особей отловили и выпустили в естественную среду обитания в Пензенском и Нижнеломовском районах.