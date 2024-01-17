18 января пензенцы смогут отдохнуть от снегопадов

17.01.2024 | 22:00

18 января в Пензенской области будет холоднее, чем 17-го. Это следует из прогноза регионального гидрометеоцентра.

В ночь на четверг за окном будет -17...-19 градусов, днем воздух прогреется до -8...-10, существенных осадков не ожидается. Вечером уличные термометры покажут -10...-12.

В течение суток умеренный ветер подует сначала с юго-запада, затем - с юго-востока.

Четверг станет одним из самых холодных дней на этой неделе. С пятницы температура начнет повышаться и снова достигнет плюсовой отметки.

Ранее синоптики предупреждали, что 18 января будет днем передышки, когда осадки на время прекратятся, а морозы усилятся.

На Руси существовало много примет, связанных с этим днем. Так, звездное небо предвещало обильный урожай хлеба, снегопад - вызревание гречки, а метель - хорошее роение пчел. Сильные ветры с юга обещали грозовое лето.