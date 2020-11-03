В пензенском краеведческом музее суркам посвятили выставку

03.11.2020 | 20:35

В пензенском краеведческом музее открылась фотогалерея «Степные острова - дом сурка». Мероприятие проходит в рамках проекта восстановления и поддержания популяции редкого зверька на территории заповедника «Приволжская лесостепь».

«Эта работа посвящена сурку, который некогда обитал на территории Пензенской области, но в последние 150 лет практически перестал существовать. Лишь небольшие очаги, где он еще обитает», - рассказал директор заповедника «Приволжская лесостепь» Александр Добролюбов.

«Модели», позирующие на снимках, проживают на территории заповедника. Некоторые фотографии Александр Николаевич сделал самостоятельно во время полевых исследований, но большинство представленных работ удалось получить благодаря специальным приборам, которые в народе называют фотоловушками.

«Они устанавливаются в местах обитания животных, около нор и фиксируют все перемещения зверьков. Они работают на движение», - пояснил директор заповедника.

«На мой взгляд как ученого, самые лучшие фотографии - полученные фотоловушкой. Она показывает все особенности жизни степного сурка, выхватывает те моменты, которые увидеть в присутствии человека практически невозможно», - отметил доктор биологических наук Сергей Титов.

Помимо фотографий, на выставке представлены и работы пензенских ребят, занимающихся в Центре развития творчества детей и юношества.

«В рамках этого проекта у нас было много мероприятий: и мастер-класс в библиотеке, где мы лепили сурков, и деревья сажали на территории зоопарка. Основной нашей работой была лепка. Дети изучали повадки этих животных», - объяснила руководитель студии «Сокольская керамика» Вера Ерохина.

Сурки - важнейшая экологическая группа. Результаты их жизнедеятельности поддерживают природный ландшафт.

Пушистый зверек занесен в региональную Красную книгу: их популяция в Пензенской области крайне мала.