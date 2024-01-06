В Пензенском районе сломался автобус со студентами из Дагестана

06.01.2024 | 11:46

В пятницу, 5 января, автоинспекторы пришли на помощь водителю и пассажирам автобуса, сломавшегося в Пензенском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов.

Сотрудники ДПС обратили внимание на автобус Setra, стоявший на обочине. Населенных пунктов рядом не было.

В салоне находились 18 пассажиров и водитель. Шофер рассказал, что везет студентов на учебу из Дербента (Республика Дагестан) в Нижний Новгород. В пути сорвало шпильку крепления на генераторе. Продолжать движение было невозможно, а устранить поломку самостоятельно на месте не удавалось.

Полицейские выручили водителя с демонтажем генератора и доставили механизм на ближайшую станцию технического обслуживания, где его отремонтировали. После устранения всех неполадок инспекторы привезли водителя обратно к автобусу, совместными усилиями генератор вернули на место.

В ноябре пензенские стражи порядка помогли водителю сломавшегося школьного автобуса. Он вез более 30 детей из Саранска, куда они ездили на экскурсию, домой в Саратов. Сотрудники ДПС оградили автобус световозвращающими элементами и вызвали другое транспортное средство для безопасной доставки детей по месту жительства.

«Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию. Если вам нужна поддержка или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102. Вам обязательно помогут!» - обратились к участникам дорожного движения в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.