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Происшествия

В Пензенской области сломался автобус с саратовскими школьниками

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Вечером в субботу, 4 ноября, в Пензенской области дети соседнего региона попали в сложную ситуацию. Им на помощь пришли автоинспекторы.

Около 18:00 на 455-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов сотрудники ГИБДД увидели на обочине автобус включенной аварийной сигнализацией. Возле него находился водитель.

Инспекторы спросили, не нужна ли помощь. Оказалось, что нужна: шофер рассказал, что везет более 30 школьников из Саранска, куда они ездили на экскурсию, домой в Саратов.

В дороге у автобуса сломалась топливная система. Починить его своими силами водитель не смог.

«В настоящее время сотрудники ДПС оградили автобус конусами со световозвращающими элементами и ожидают другое транспортное средство для безопасной доставки детей по месту жительства», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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