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Из жизни

Конфетки не нашлось: чаадаевцы обсуждают визит Деда Мороза

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Жаркий спор разгорелся после прибытия «Поезда Деда Мороза» на станцию Чаадаевка Городищенского района Пензенской области.

В видеоролике, опубликованном в местном сообществе в соцсети «ВКонтакте», запечатлено, как дети и взрослые радостно встречают Дедушку, стоящего в открытой двери вагона. Первоклассница дарит ему поделку и рассказывает стихотворение, а главный российский волшебник расспрашивает ее об успехах и поучает: лучший подарок родным и близким - тот, что сделан своими руками.

После этого Дед Мороз желает всем здоровья, счастья и благополучия, и поезд трогается дальше.

Однако такая форма общения не устроила автора поста.

«Вас с самой ночи ждала маленькая девочка. Она рассказала вам стишок и подарила подарок, в ответ вы не дали ей и конфетки. Горько и обидно за главного волшебника страны. Просим вас найти данного ребенка и вручить ей заслуженный подарок», - обращается он к Деду Морозу.

Мнения участников обсуждения разделились. Одни считают, что Дед Мороз обязан, пообщавшись с ребенком, вручить ему подарок.

«Позор. Действительно горько и обидно. Вот и верь после такого в чудеса», «Целый поезд пустили для одного человека, а на конфетки из «Фикс-прайса» денег не хватило»,- возмущаются они.

Другие считают, что о подарке должны были заранее позаботиться родители, чтобы создать для дочери атмосферу праздника.

«Он не обязан каждому ребенку что-то давать. А если бы детей было 40 человек? Мешок конфет с собой? Такие ситуации заранее обговариваются родителями и организаторами. Страшного и обидного в этом ничего нет. Думаю, она не ради конфетки туда пришла, а ради того, чтобы увидеть волшебника», - считает еще одна участница обсуждения.

Третьи считают проблему абсолютно надуманной.

«Чем больше читаешь посты в таких группах, тем больше убеждаешься, что нашим людям не угодишь. Почему не поставили елку на районе? Поставили елку - кривая, поставили ровную - нарядили не так, запустили поезд - не дали ребенку конфету, и т. д. и т. п. Никто ничего не хочет сделать сам, но того, кто что-то сделал, обсудить все готовы», - высказал свое мнение один из приверженцев такой точки зрения.

«Интересно, кто весь этот шум поднял? Бабушка девочки пишет, что у девочки куча эмоций, она довольна», - добавил он.

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Источник — видео «Подслушано Городищенский район»
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