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Из жизни

Пензенца удивило, как троллейбусы № 105 используют автономный ход

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Житель Пензы Сергей М. проявил неравнодушие и решил обратить внимание властей на вызвавшую у него тревогу ситуацию, связанную с эксплуатацией новых троллейбусов.

«Есть ли какой регламент по эксплуатации новых троллейбусов в части использования автономного хода (на аккумуляторах)? В районе центрального рынка по маршруту летит номер 105 без дуг, обгоняет конкурентов. А ведь аккумуляторы имеют свой ограниченный ресурс и при выходе из строя потребуются суммы, сопоставимые с половиной стоимостью нового троллейбуса! С такими темпами скоро они в Спутник перестанут ездить!» - написал мужчина в группе соцсети «ВКонтакте», где освещается деятельность губернатора.

На обращение отреагировали в областном министерстве цифрового развития, транспорта и связи. Вот только ответа в ответе ведомства, по мнению пензенца, не оказалось.

«Технической документацией завода-изготовителя установлено соотношение времени работы троллейбуса от аккумуляторных батарей и от контактной сети. Количественные значения данной характеристики вы можете узнать у предприятия - эксплуатанта троллейбусов организации «Универсал-Сервис». Для связи с диспетчерской можете позвонить по телефону 42-13-10», - сообщили мужчине.

Горожанин удивился: «Вот я и просил ответить: нет ли нарушений этого регламента, когда в центре города троллейбус едет на аккумуляторах! А вы меня, мягко говоря, направили самого разбираться! Я думаю, что не стоит всем подряд звонить по этому номеру телефона?!» Больше пензенцу никто не ответил (на 11:15 11 декабря).

Ранее сообщалось, что, в соответствии с заключенным контрактом, гарантия на новые троллейбусы составляет 18 месяцев или 150 000 км пробега и распространяется на все части и компоненты товара. Заявленный по техническому заданию и предусмотренный контрактом ресурс системы автономного хода - не менее 60 месяцев.

Изначально планировалось, что на автономном ходу троллейбусы будут объезжать места ДТП или добираться туда, где пока нет контактной сети.

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