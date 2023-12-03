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Из жизни

«Внештатная сотрудница ГИБДД» в халате вышла на ул. Луначарского

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На улице Луначарского в Пензе на видео сняли необычного пешехода. Кадры опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 3 декабря.

Пассажир легкового автомобиля, который ехал по направлению от центра в сторону пересечения с улицей Дзержинского, снял женщину, на пешеходном переходе в районе авторынка «Сатурн».

Горожанка, одетая в домашний халат и тапочки, пересекает проезжую часть на красный сигнал светофора. Она останавливается и, повернувшись к потоку машин, широко разводит руки, требуя затормозить.

Затем женщина, шагая по обледеневшей дороге под снегом, переходит на противоположную часть улицы, следя за тем, чтобы не попасть под колеса. Удивленные водители притормаживают, один даже покидает машину, чтобы что-то сказать пешеходу.

В комментариях под видео пользователи отметили, что женщина явно не в себе. Горожане в шутку назвали ее «внештатным сотрудником ГИБДД» и «регулировщиком».

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Источник — видео Ангелины Амброс, «Типичная Пенза»
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