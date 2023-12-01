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Из жизни

Житель Средней Елюзани заплатит за нелегальную перевозку пассажиров

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В Железнодорожном районе Пензы мировой суд определил наказание для 56-летнего жителя Средней Елюзани, который за деньги перевозил пассажиров, не имея лицензии. Дело рассматривалось по заявлению территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО.

Нарушение было зафиксировано 27 сентября на 645-м километре трассы М-5. Сельчанин на микроавтобусе «Луидор-225000» доставлял из Пензы в Среднюю Елюзань 3 пассажиров. Каждый из них отдал за проезд по 300 рублей.

В суде водитель не признал вину. Он пояснил, что действительно перевозил знакомых за плату, но это был единичный случай, то есть предпринимательской деятельностью он не занимается.

Суд, изучив материалы дела, посчитал этот довод несостоятельным. Сельчанина признали виновным в осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии.

Учитывая возраст, состояние здоровья водителя, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка и другие обстоятельства правонарушения, суд назначил ему штраф в размере менее минимального размера, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ. Жителю Средней Елюзани предстоит расстаться с 25 000 рублей.

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