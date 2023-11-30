В магазине Пензы продавали табак без маркировки

30.11.2023 | 16:40

В Пензе индивидуальный предприниматель заплатит штраф за продажу табачных изделий без маркировки. Торговля осуществлялась в магазине «Марко Поло».

Внеплановая выездная проверка точки прошла в сентябре. Там нашли трубочный табак производства Дании без необходимой маркировки. Одна пачка продавалась по цене 1 250 рублей.

Нарушение закона зафиксировали, предприниматель признал вину.

Дело рассмотрел Первомайский районный суд г. Пензы. Нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее 50-летнего сердобчанина оштрафовали на 50 000 рублей за попытку заработать на продаже безакцизных сигарет. У него нашли около 1 340 пачек.