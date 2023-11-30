Пензенцы разошлись во мнениях из-за объявления в автобусе

30.11.2023 | 11:07

Пассажирку пензенского автобуса возмутила неуместная, по ее мнению, наклейка в салоне. На ней изложен слоган: «Уважая старших - еще никто не опозорился. Помогая бедным - еще никто не обеднел. Уступая место пожилым - еще никто не умер».

Гражданка не согласилась с этими постулатами и не поленилась написать жалобу в Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

«Все жалобы без исключения принимаются к рассмотрению. И в данном случае была проведена беседа с водителем автобуса и кондуктором. Не самая приятная процедура с обеих сторон», - рассказали в министерстве.

На странице минцифры в соцсети «ВКонтакте» спрашивается: «Как вы думаете, справедлива ли жалоба со стороны гражданки?» Пензенцев просят ответить на три вопроса: «Опозорился ли кто-либо, уважая старших?», «Не обеднел ли кто-нибудь, помогая бедным?» и «Умер ли кто-нибудь, уступая место пожилым?».

В свою очередь водитель автобуса, где размещена наклейка, рассказал: «С 93 года работал на разных машинах, всегда у пассажиров были только положительные эмоции. Однако сейчас поступила жалоба, кому-то она (наклейка. - Прим. ред.) показалась оскорбительной. У нас что, поменялись моральные и духовные ценности? Объясните мне, пожалуйста, я в свои пятьдесят с небольшим не могу понять».

Кое-кто посчитал, что задекларированные в объявлении моральные ценности изложены несколько резковато, но в большинстве своем комментаторы встали на защиту наклейки.

«Это люди должны понимать и без листочка. Но, встречая таких личностей, понимаешь что, даже если им на лоб повесить, они все равно не поймут», «Правильная наклейка, пусть висит», «Добра тебе, побольше таких, терпения!!!» - пишут пензенцы.