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Из жизни

Пензенцам не нравится большой сугроб посреди улицы Московской

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«Сколько уже дней после снегопада прошло, неужели нельзя по-человечески убрать главную улицу города?» - с таким вопросом в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 23 ноября, обратилась читательница Мария П.

Пензенцам не нравится большой сугроб посреди улицы Московской

Женщина считает, что оставлять большой сугроб посреди пешеходной дороги как минимум некрасиво.

Пензенцам не нравится большой сугроб посреди улицы Московской

«Все это портит вид улицы! К тому же, если мне надо на противоположную сторону, мне, что, через сугроб прыгать?» - возмутилась пензячка.

Пензенцам не нравится большой сугроб посреди улицы Московской

Аналогичные жалобы были и в прошлом году, когда практиковался такой же метод уборки. Тогда на своеобразную разделительную полосу в верхней части Московской обратил внимание гость города.

Ее существование мужчина объяснил так: на середине улицы плитка бугристая, вероятно, это в какой-то мере препятствует уборке снега с нее.

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