Пензенцам не нравится большой сугроб посреди улицы Московской

23.11.2023 | 17:13

«Сколько уже дней после снегопада прошло, неужели нельзя по-человечески убрать главную улицу города?» - с таким вопросом в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в четверг, 23 ноября, обратилась читательница Мария П.

Женщина считает, что оставлять большой сугроб посреди пешеходной дороги как минимум некрасиво.

«Все это портит вид улицы! К тому же, если мне надо на противоположную сторону, мне, что, через сугроб прыгать?» - возмутилась пензячка.

Аналогичные жалобы были и в прошлом году, когда практиковался такой же метод уборки. Тогда на своеобразную разделительную полосу в верхней части Московской обратил внимание гость города.

Ее существование мужчина объяснил так: на середине улицы плитка бугристая, вероятно, это в какой-то мере препятствует уборке снега с нее.