21.10.2019 | 12:01

Пензенцам, занимающимся несанкционированной торговлей у домов № 10, 16 и 18 на улице Тернопольской, пообещали рабочие места на ярмарке в Терновке, на улице Центральной, 1.

Очередное посещение стихийного рынка в Арбекове было организовано в субботу, 19 октября. В рейде приняли участие сотрудники администрации Октябрьского района и полицейские.

«С целью пресечения незаконной торговли в настоящее время администрацией города Пензы рассматривается вопрос о выделении муниципального земельного участка, расположенного в Октябрьском районе, под размещение торговли вещами, бывшими в употреблении», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Вопрос о блошином рынке на Тернопольской поднимался уже не раз. 23 сентября проблему горожан, жалующихся на антисанитарию, на оперативном совещании в правительстве озвучил губернатор Иван Белозерцев.

«На рынке, если он оформлен должным образом, должен быть порядок. Если не оформлен, то тогда почему он вообще там находится?» - поинтересовался тогда губернатор у и. о. главы администрации Пензы Сергея Волкова.

«Разберемся», - пообещал тот.

Несанкционированная торговля кипит на Тернопольской по выходным. Раньше продавцы стояли в районе Арбековского рынка, теперь заняли территорию до пересечения с улицей Рахманинова. Оккупированы остановочный павильон, газоны у многоэтажек.

Рейды, которые регулярно проводит администрация района, безрезультатны. Торговцы начинают занимать места по пятницам с утра. После себя они оставляют горы бытовых отходов.