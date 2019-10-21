Пензенцам, занимающимся несанкционированной торговлей у домов № 10, 16 и 18 на улице Тернопольской, пообещали рабочие места на ярмарке в Терновке, на улице Центральной, 1.
Очередное посещение стихийного рынка в Арбекове было организовано в субботу, 19 октября. В рейде приняли участие сотрудники администрации Октябрьского района и полицейские.
«С целью пресечения незаконной торговли в настоящее время администрацией города Пензы рассматривается вопрос о выделении муниципального земельного участка, расположенного в Октябрьском районе, под размещение торговли вещами, бывшими в употреблении», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Вопрос о блошином рынке на Тернопольской поднимался уже не раз. 23 сентября проблему горожан, жалующихся на антисанитарию, на оперативном совещании в правительстве озвучил губернатор Иван Белозерцев.
«На рынке, если он оформлен должным образом, должен быть порядок. Если не оформлен, то тогда почему он вообще там находится?» - поинтересовался тогда губернатор у и. о. главы администрации Пензы Сергея Волкова.
«Разберемся», - пообещал тот.
Несанкционированная торговля кипит на Тернопольской по выходным. Раньше продавцы стояли в районе Арбековского рынка, теперь заняли территорию до пересечения с улицей Рахманинова. Оккупированы остановочный павильон, газоны у многоэтажек.
Рейды, которые регулярно проводит администрация района, безрезультатны. Торговцы начинают занимать места по пятницам с утра. После себя они оставляют горы бытовых отходов.
А жителям Терновки близживущим это надо?!!! После этой барахолки остается ужасная грязь. Вечная пробка по воскресеньям. Уберите барахолку куда-нибудь подальше от домов.