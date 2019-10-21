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Общество | Продавцам стихийного арбековского рынка пообещали места в Терновке

21.10.2019|12:01
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Пензенцам, занимающимся несанкционированной торговлей у домов № 10, 16 и 18 на улице Тернопольской, пообещали рабочие места на ярмарке в Терновке, на улице Центральной, 1.

Очередное посещение стихийного рынка в Арбекове было организовано в субботу, 19 октября. В рейде приняли участие сотрудники администрации Октябрьского района и полицейские.

«С целью пресечения незаконной торговли в настоящее время администрацией города Пензы рассматривается вопрос о выделении муниципального земельного участка, расположенного в Октябрьском районе, под размещение торговли вещами, бывшими в употреблении», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Вопрос о блошином рынке на Тернопольской поднимался уже не раз. 23 сентября проблему горожан, жалующихся на антисанитарию, на оперативном совещании в правительстве озвучил губернатор Иван Белозерцев.

«На рынке, если он оформлен должным образом, должен быть порядок. Если не оформлен, то тогда почему он вообще там находится?» - поинтересовался тогда губернатор у и. о. главы администрации Пензы Сергея Волкова.

«Разберемся», - пообещал тот.

Несанкционированная торговля кипит на Тернопольской по выходным. Раньше продавцы стояли в районе Арбековского рынка, теперь заняли территорию до пересечения с улицей Рахманинова. Оккупированы остановочный павильон, газоны у многоэтажек.

Рейды, которые регулярно проводит администрация района, безрезультатны. Торговцы начинают занимать места по пятницам с утра. После себя они оставляют горы бытовых отходов.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|21.10.2019 12:11|

А жителям Терновки близживущим это надо?!!! После этой барахолки остается ужасная грязь. Вечная пробка по воскресеньям. Уберите барахолку куда-нибудь подальше от домов.

Гость|21.10.2019 12:12|

Зачем проводить торговые ярмарки на ул.Славы, где не встать, не подъехать, ни в туалет сходить, если пустует целый рынок, предназначенный для этих целей?

Гость|21.10.2019 12:20|

Гость писал(a):

если пустует целый рынок, предназначенный для этих целей?
фу тебя. Нельзя не только писать такое, а даже ДУМАТЬ!!!

На святое ты полез, мощей на тебя нет!

Гость|21.10.2019 12:27|

Причина в хреновой экономики, тем более в Пензе. Бороться со стихийными рынкам бестолку, когда человек на грани выживания и у него ничего нет Запомните, Он Не Подвластен!

Пусть торгуют, надо разрешать!

Гость|21.10.2019 12:36|

Гость писал(a):

Причина в хреновой экономики, тем более в Пензе
Это что еще за фейковые новости? Иди включи любой федеральный канал, там тебе расскажут что экономика растет год от года.

Гость|21.10.2019 12:37|

Гость писал(a):

там тебе расскажут что экономика растет год от года.
прорыв за прорывом?

Гость|21.10.2019 12:39|

и только цыганам у ЦУМа по хер кого и куда пошлют :))))

Гость|21.10.2019 12:40|

21.10.2019 12:37|

Гость писал(a):

там тебе расскажут что экономика растет год от года.

прорыв за прорывом?

Для ростущей экономики рост преступности и рост стихийных рынков, это говорит об обратном.

Гость|21.10.2019 12:56|

Гость писал(a):

фу тебя. Нельзя не только писать такое, а даже ДУМАТЬ!!!

На святое ты полез, мощей на тебя нет!

отымено!

Гость|21.10.2019 12:57|

Гость писал(a):

Пусть торгуют, надо разрешать!
ниипущать!!!! иишь оне ж литсо города портють!

Имя: Гость
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