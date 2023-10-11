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Из жизни

Люди задыхались: пассажирка пожаловалась на запах газа в автобусе

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В автобусе № 411, курсирующем между Гидростроем и селом Засечным, пассажиры подвергаются опасности. Об этом рассказала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчица Ольга К.

«Наведите порядок на маршруте 411 в Засечном! В автобусе - запах газа! Водитель жмет плечами. Люди задыхались практически!» - написала она.

Возмущенная пассажирка эмоционально назвала подобную ситуацию преступлением.

«Обнаглевшие перевозчики выпускают на маршрут неисправный транспорт. И хватает совести тарифы поднимать ведь», - завершила она свой гневный пост.

Ответ пришел из Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В нем говорится, что перевозчику, обслуживающему межмуниципальный маршрут № 411 Пенза (Гидрострой) - Засечное (Куриловка), поручено взять на контроль предрейсовую проверку технического состояния транспортных средств перед выпуском их на линию.

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