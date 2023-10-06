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Из жизни

На дороге в Пензе КамАЗ приготовил «сюрприз» для водителей

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Читатель сетевого издания «ПензаИнформ» поделился с редакцией видео опасной ситуации на улице Кордон Сурка в областном центре.

Кадры были записаны регистратором, установленном в автомобиле, в 9:31 пятницы, 6 октября.

Пензенец двигался по дороге, впереди - легковой автомобиль, перед ним - груженый КамАЗ. Внезапно из грузовика на проезжую часть вываливается мешок. От удара он раскрывается, и по асфальту полосы встречного движения рассыпаются листья.

Через некоторое время КамАЗ снова теряет груз: на дорогу падает еще один мешок.

«Почувствуй себя игроком гоночной аркады. Два мешка вывалились. Хорошо хоть, не кирпичи, но приятного мало. Вот так вылетит неопытному водителю перед носом, тот вильнет - и либо в кювет, либо на встречку», - прокомментировал кадры автор.

Пензенские автомобилисты в чатах и социальных сетях нередко отмечают, что водители грузовых машин не следуют правилам. Они не закрывают или не закрепляют перевозимый груз, он падает на дорогу или же попадает в следующий за грузовиком транспорт.

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