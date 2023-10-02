Развязка в Арбекове: у пензенцев появился повод для беспокойства

02.10.2023 | 10:20

Со строительством транспортной развязки в Дальнем Арбекове у жителей улицы Генерала Глазунова, 12, появился повод для беспокойства. Людей взволновал перенос опор линии электропередачи к их дому.

«В связи со стройкой моста через трассу нам передвинули линии электропередачи совсем близко к дому, раньше-то было некомфортно рядом с ними, а теперь впритык совсем.

Почему такое происходит, почему никто не думает о здоровье людей, детей? Соседнее с нашим домом здание - это школа, у них тоже теперь ЛЭП проходить будет вдоль забора. Создается впечатление, что люди у нас бесправны!» - высказалась горожанка Анна З. на странице губернатора во «ВКонтакте».

Однако представитель администрации заверил женщину, что перенос опор - временная мера.

«Это связано с ведением работ на транспортной развязке. После завершения работ по переустройству основной линии электропередачи, проходящей над развязкой, установленные временные ЛЭП будут возвращены в прежнее место, на то же удаление от домов, на котором они и были расположены ранее», - говорится в ответе.

Новый путепровод соединит микрорайоны Заря и Дальнее Арбеково. Предполагается, что объект сдадут уже в первом квартале 2024 года.