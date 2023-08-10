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Из жизни

В Пензе с одного из общественных маршрутов исчезли машины

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В четверг, 10 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась пензячка с жалобой на общественный транспорт одного из городских маршрутов.

«Остался ли вообще в Пензе 68 маршрут? Этих маршруток и без того было дай бог 3 штуки, ходили раз в час, если повезет. А сейчас их не видно совсем. Скоро 1 сентября, и с Тепличного на Кижеватова - Воронова доехать не на чем, кроме как на этом маршруте. Как детям до школ добираться?» - задала вопрос горожанка.

68-й маршрут имеет длину 23,2 км. Он соединяет южную и западную окраины Пензы, проходя через несколько крупных микрорайонов: от Тепличного через Окружную (включая Воронова, Российскую, Кижеватова), Красную, Кирова, Центральный рынок, Автовокзал, проспект Победы, Ближнее Арбеково, 6-ю горбольницу, проспект Строителей и заканчивается в Арбековской Заставе.

Горожане и раньше жаловались на то, что микроавтобуса № 68 дождаться очень сложно. Теперь же, как выяснилось, это почти нереально: он превратился в редчайшее явление.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» пояснили, что данные автобусы малой вместимости находятся в ведении ООО «Городской транспорт», а их нехватка на линии связана с частыми поломками.

«На данный момент на линии одна машина», - добавили в организации.

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