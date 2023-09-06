Лесополосу на улице Попова очистили от мусора

Лесполосу за рынком на улице Попова привели в порядок. Ранее пензячка пожаловалась на мусор, скопившийся на территории.
«Повсюду разбросаны бутылки, пластик и прочие отходы. Рядом - школа и продовольственный рынок. Это же антисанитария. И все это - на видном месте», - отметила женщина.
В среду, 6 сентября, на территорию пришли коммунальщики.
«К сожалению, некоторые несознательные граждане превратили один из участков Олимпийской аллеи в «столовую», - констатировали в пресс-службе администрации города.
Мусор убрали. А пензенцев попросили бережно относиться к природе.
Горожане, желающие сделать Пензу чище и красивее, могут присоединиться к субботнику. Его намерены провести 14 октября.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀