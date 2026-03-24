В Пензенской области сурки не похудели за зиму

Из жизни

Печать
Max

В Пензенской области сурки вышли из зимней спячки, рассказал директор заповедника «Приволжская лесостепь» Александр Добролюбов.

Во вторник, 24 марта, на своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал кадры с животными, попавшими в видеоловушку. Добролюбов отметил, что грызуны «нисколько не похудевшие».

Сурки с 2005 года занесены в Красную книгу Пензенской области. В регионе в разных районах (например, Мокшанском, Неверкинском) зарегистрированы несколько их поселений, одно из них - в заповеднике «Приволжская лесостепь».

Животные выходят из спячки в феврале - начале марта. Весной они едят луковицы растений, а летом переходят на траву и семена злаков, не пренебрегают насекомыми и червями.

К концу лета сурки накапливают большое количество жира - иногда его доля составляет четверть общего веса животного. В ноябре зверьки залегают в спячку, предварительно натаскав в норы траву и забив все выходы из них землей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное заповедник лес
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!