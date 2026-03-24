В Пензенской области сурки не похудели за зиму

В Пензенской области сурки вышли из зимней спячки, рассказал директор заповедника «Приволжская лесостепь» Александр Добролюбов.

Во вторник, 24 марта, на своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал кадры с животными, попавшими в видеоловушку. Добролюбов отметил, что грызуны «нисколько не похудевшие».

Сурки с 2005 года занесены в Красную книгу Пензенской области. В регионе в разных районах (например, Мокшанском, Неверкинском) зарегистрированы несколько их поселений, одно из них - в заповеднике «Приволжская лесостепь».

Животные выходят из спячки в феврале - начале марта. Весной они едят луковицы растений, а летом переходят на траву и семена злаков, не пренебрегают насекомыми и червями.

К концу лета сурки накапливают большое количество жира - иногда его доля составляет четверть общего веса животного. В ноябре зверьки залегают в спячку, предварительно натаскав в норы траву и забив все выходы из них землей.